В Киеве в одном из «Ашанов» обнаружили гречку якобы из оккупированных районов Луганской области. Об этом сообщил Станислав Краснов, который 5 мая делал покупки в гипермаркете в столичном районе Позняки, сообщает ТСН.uа.



«Купили вчера в Ашане гречку, присмотрелись дома к производителю и были в шоке – производитель расположен в Алчевске, оккупированном с 2014 года. Ошибки никакой нет, фирма-производитель на своем сайте указывает тот же адрес! И соответственно платит налоги оккупантам... получается, что вчера мы заплатили деньги за убийство наших ребят на войне», - возмутился он.

Его публикация собрала сотню возмущенных комментариев, ею поделились более тысячи пользователей соцсети.

На фото видно, что на этикетке указан поставщик ГП «Украгротрейд» и его адрес регистрации - Луганская область, город Алчевск, ул. Декабристов, 27А

На сайте фирмы действительно указан тот же адрес.

Как выяснил ТСН.ua, в 2014 году предприятие было захвачено боевиками. По словам владельца предприятия, который сейчас проживает на подконтрольной Украине территории, из-за захвата компании было открыто уголовное производство.

Как объяснили в пресс-службе сети гипермаркетов «Ашан», причиной появления такой этикеты стала «техническая аномалия».

«Во время перезагрузки программы, которая формирует этикетки, произошел сбой и подтянулись данные из архива. Компания «Ашан» работает согласно действующему законодательству, эта ситуация является технической аномалией», - заверили в отделе коммуникаций компании.

Сейчас ошибка устранена, сообщили в «Ашане», а в качестве доказательства предоставили этикетку с корректной информацией и письмо поставщика гречневой крупы, с которым работает сеть и чьи мощности находятся на территории Украины