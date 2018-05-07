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В случае снятия моратория на продажу земли сельскохозяйственного назначения Всемирный банк готов предоставлять больше финансовой помощи Украине, а цены на землю вырастут.

Об этом заявила в интервью Bloomberg директор Всемирного банка по делам Украины, Беларуси и Молдовы Сату Кахконен, передает Экономическая правда.

Всемирный банк прогнозирует, что цены на продажу земли вырастут до 3-3,5 тыс. долларов за га по сравнению с 1-1,5 тыс. долларов, которые действуют в настоящее время.

«Бизнес готов платить больше определенность и избежать инвестиционных рисков. Техническая работа по снятию моратория в Украине фактически завершена», - отметила Кахконен и подчеркнула, что это приведет к увеличению финансовой помощи Украине.

Также в публикации Bloomberg говорится, что украинские землевладельцы получают самую низкую цену за аренду земли в Европе при том, что качество украинских почв – одно из самых высоких в мире.

Но правительство затягивает вопрос рынка земли перед выборами во избежание репутационных рисков.

«Политики используют мораторий, чтобы «защищать селян», хотя на самом деле просто пытаются получить электоральные дивиденды», - сказал в интервью Bloomberg первый заместитель министра аграрной политики Максим Мартынюк.

Как известно, 7 декабря прошлого года Рада продлила мораторий на продажу земли.
ForUm

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