Орджоникидзевский райсуд Харькова перенес рассмотрение дела экс-мэра Славянска Нели Штепы в связи с неявкой одного из судей.

Об этом рассказал адвокат Штепы Дмитрий Марченко, передает Укринформ.

«Подготовительное заседание Орджоникидзевского райсуда, назначенного для рассмотрения дела Штепы с самого начала, длилось всего 40 секунд: нам объявили, что не явился один из четырех судей судейской коллегии», - отметил адвокат.

По его словам, следующее заседание назначено на 1 июня, на 14:00.

«Штепа была на заседании с температурой, у нее воспаление легких. Никаких заявлений не делала», - добавил адвокат.

По данным пресс-службы прокуратуры Харьковской области, один из судей находится в отпуске.

13 апреля в полицию в Славянске не явился на вручение подозрения в нанесении двум мужчинам телесных повреждений средней степени тяжести 34-летний сын Штепы Сергей, и его ищут.

По словам адвоката, Штепа не верит в вину сына и считает произошедшее формой оказания на нее психологического давления.

12 февраля прокурор Харьковской области Юрий Данильченко, комментируя тот факт, что прежняя мера пресечения для Штепы – круглосуточный домашний арест с электронным браслетом – закончилась 13 января, а новая не избрана, заявил, что прокуратура настаивает на избрании для Штепы ареста.

7 февраля Штепа не явилась в Октябрьский райсуд Харькова на подготовительное заседание, сославшись на медицинское обследование.

22 января Октябрьский райсуд Харькова, назначенный Апелляционным судом Харьковской области для рассмотрения дела экс-мэра Славянска Нели Штепы, так и не избрал для нее меру пресечения, хотя прежняя – круглосуточный домашний арест с электронным браслетом – закончилась 13 января. Дело в том, что председательствующий судейской коллегии Владимир Курило взял самоотвод: его отец, тоже судья, уже принимал участие в рассмотрении дела Штепы.

По словам адвоката Александра Шадрина, сразу после отвода судьи Штепа уехала в Славянск, поскольку «до решения суда о мере пресечения она не обязана круглосуточно находиться дома».

17 января Апелляционный суд Харьковской области избрал для рассмотрения дела Штепы Октябрьский райсуд Харькова. Это 4-й по счету суд, где дело Штепы рассматривают с самого начала в 5-й раз.

1 марта Октябрьский райсуд Харькова удовлетворил ходатайство защиты экс-мэра Славянска Нели Штепы об отводе двух членов судейской коллегии – девятой по счету.

Защита Штепы сомневается, что судебный процесс продвинется: в марте-апреле по указу Президента Украины все районные суды будут ликвидированы, вместо них создадут окружные суды, и Апелляционному суду Харьковской области придется вновь решать вопрос о подсудности дела Штепы. Ее обвиняют в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, повлекшем гибель людей, и создании террористической группы.

Штепа задержана 11 июля 2014 года. На суде она поясняла, что призывала Путина войти в Славянск под угрозой террористов, что в плену у террористов ее били, а интервью для российских изданий сделаны «под дулом автомата». Ей грозит пожизненный срок.