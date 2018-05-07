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В кинотеатре Львова зрителя избили за разговоры во время просмотра фильма, сообщает пресс-служба облполиции.

Информация о нанесении телесных повреждений 24-летнему львовянину в полицию поступила 2 мая. Жена сообщила, что ее мужа избил неизвестный во время просмотра фильма в одном из кинотеатров во Львове. Медики диагностировали у пострадавшего «множественные переломы костей лицевого скелета, левосторонний гемосеноз».

Полицейские установили, что к совершению преступления причастен 27-летний львовянин. По его словам, пострадавший разговаривал с женой во время сеанса и не реагировал на замечания.

Мужчине сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.121 (умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание - от пяти до восьми лет лишения свободы.

По решению суда ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере 105 тысяч гривен.

Досудебное расследование продолжается.

 
ForUm

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