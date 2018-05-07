Участница вооруженного нападения на военнослужащего АТО Дмитрия Вербича Екатерина Лапинская оказалась дочерью чиновника Минобороны Украины, сообщает Еспресо.TV.

«Лапинская является членом леворадикальной (анархистской) организации и дочерью начальника отдела аудита в сфере ресурсного обеспечения Департамента внутреннего аудита, полковника Лапинского Сергея Викторовича», - отмечает издание.

Прокуратура Киева уже сообщила Лапинской о подозрении. Ее действия квалифицировали как хулиганство, совершенное группой лиц с применением предмета, специально приспособленного и заранее заготовленного для нанесения телесных повреждений. Она может провести в тюрьме от 3 до 7 лет.

Фотосравнение снимков Лапинской в системе распознавания лиц «Миротворца».

Напомним, 2 мая в Киеве на Подоле пятеро неизвестных напали на ветерана АТО Дмитрия Иващенко (Вербича). В больнице ему сделали операцию.

По факту нападения начато уголовное производство по статье по ч.4 ст.296 (хулиганство).

6 мая нападавшие были задержаны в Харькове.

По данным СБУ, организатором нападения является гражданин России.