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Фамилии поступающих из аннексированного Россией Крыма и оккупированных сепаратистами районов Донбасса зашифруют в приказах о зачислении в учреждения высшего образования, сообщила пресс-служба Министерства образования и науки Украины.

В ведомстве пояснили, что решение принято в целях безопасности абитуриентов, передает Радио Свобода.

В фонде «Открытая политика» объяснили, что фамилии поступающих шифровали и в 2017 году.

6 мая Министерство образования и науки Украины обнародовало пошаговые инструкции для абитуриентов из Крыма и Донбасса. Они могут поступить в вузы по упрощенной процедуре через образовательные центры.
ForUm

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