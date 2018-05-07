Фамилии поступающих из аннексированного Россией Крыма и оккупированных сепаратистами районов Донбасса зашифруют в приказах о зачислении в учреждения высшего образования, сообщила пресс-служба Министерства образования и науки Украины.

В ведомстве пояснили, что решение принято в целях безопасности абитуриентов, передает Радио Свобода.

В фонде «Открытая политика» объяснили, что фамилии поступающих шифровали и в 2017 году.

6 мая Министерство образования и науки Украины обнародовало пошаговые инструкции для абитуриентов из Крыма и Донбасса. Они могут поступить в вузы по упрощенной процедуре через образовательные центры.