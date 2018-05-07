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В селе Петропавловская Борщаговка Киево-Святошинкого района 16-летний ученик нанес смертельное ножевое ранение в грудь своему 15-летнему товарищу, сообщает отдел коммуникации полиции в Киевской области.

По данным главка, в тот вечер компания молодежи провожала в армию знакомого. Событие праздновали в местном кафе. Ссора и драка между двумя несовершеннолетними произошла на улице около полуночи.

Скорую помощь и полицию вызвала местная жительница. Люди пытались оказать первую домедицинскую помощь пострадавшему. К сожалению, врачи, прибывшие на место, констатировали смерть парня.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч.1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство). Парень задержан в порядке ст.208 УПК Украины и находится в изоляторе временного содержания. Решается вопрос об объявлении подозрения и избрании меры пресечения. Продолжается досудебное расследование.
ForUm

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