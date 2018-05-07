По делу об избиении народного депутата Мустафы Найема проведены все необходимые первоочередные следственные и процессуальные действия, сообщает пресс-служба прокуратуры города Киева.

В соответствии с постановлением столичной прокуратуры, дальнейшее досудебное расследование по данному производству поручено следственному управлению Главного управления Нацполиции в Киеве.

Также отмечается, что в настоящее время в уголовном производстве уже проведены все необходимые первоочередные следственные и процессуальные действия.

Кроме того, в связи с задержанием в Азербайджане подозреваемого в нанесении телесных повреждений народному депутату, прокуратура города Киева готовит ходатайство о его экстрадиции в Украину.

Напомним, 30 апреля в районе Бессарабской площади в Киеве избили народного депутата Мустафу Найема.

Через некоторое время стало известно, что правоохранители задержали трех человек.

По данному факту следственным отделом Шевченковского управления полиции было начато уголовное производство по ч. 2 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Позже было открыто еще одно производство по статье (Умышленное телесное повреждение средней степени).

1 мая злоумышленникам было объявлено о подозрении. 2 суд отправил их под домашний арест.

По данным прокуратуры, один из нападавших – Магомед-Амин Саитов – улетел в Баку через 2 часа после инцидента.

Ему объявлено подозрение по ч.2 ст.296 (хулиганство, осуществленное группой лиц) и ч.1 ст.122 (умышленное средней тяжести телесное повреждение) Уголовного кодекса. Полиция объявила его в розыск. 5 мая его задержалиправоохранители Азербайджана.