также в разделеПроисшествия
ИС: Кремль готовится «мобилизовать» пророссийский электорат в Украине 48
На Львовщине горит 10 гектаров торфяника 17
Ситуация на Донбассе обострилась: за сутки 80 обстрелов, 1 военный погиб, 4 – ранены 37
На Донбассе бойцы ВСУ попали в засаду: 1 военный погиб, 2 – ранены 312
Из-за сбоя в энергосистеме Луганщине грозит масштабный блэкаут 69
Боевики обстреляли Зайцево из тяжелой артиллерии, есть пострадавшие 43
Под Киевом в руках у парня взорвалось неизвестное устройство 53
В Балаклее продолжает тлеть трава 33
Вчера боевики уменьшили количество обстрелов, ранен 1 военный 56
На Чернговщине пьяный военный на БМП задавил сослуживца 61
Подозреваемый в совершении смертельного ДТП в Кривом Роге умер в СИЗО 133
В Балаклее остается незначительное тление двух очагов возгорания 32
Боевики дважды обстреляли КПВВ «Гнутово» 117
За прошлые сутки ранены 3 военных 28
Спасатели потушили лесной пожар на Черниговщине 32
На пожаре в Белой Церкви пострадали 4 человека, начато расследование 39
ГПСУ подтвердила задержание ФСБ украинского судна 97
Полиция начала расследование драки в горсовете Никополя 42

В ночь на 6 мая в Харькове на проспекте Петра Григоренко неизвестные сбросили бюст маршала СССР Георгия Жукова.

Об этом сообщается на странице в Facebook «Харьковская Хунта».

«Накануне дня #победобесия неизвестные активисты декоммунизировали бюст маршала Жукова, который, несмотря на действие закона по очистке публичного пространства от тоталитарной символики от 21 мая 2015 года, находился далеко не на последней улице города», - говорится в сообщении.

В то же время мэр Харькова Геннадий Кернес на своей странице в Facebook сообщил, что памятник восстановили 6 мая.  

«Со своей стороны я обращусь к руководству местной полиции, чтоб они все-таки не дали возможности горе-«патриотам» испортить харьковчанам приближающиеся День памяти и примирения и День победы. Я требую взять под круглосуточную охрану все памятники, монументы, братские захоронения тех, кто боролся с фашизмом», – отметил он.

 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

32
Теги