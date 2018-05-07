В ночь на 6 мая в Харькове на проспекте Петра Григоренко неизвестные сбросили бюст маршала СССР Георгия Жукова.

Об этом сообщается на странице в Facebook «Харьковская Хунта».

«Накануне дня #победобесия неизвестные активисты декоммунизировали бюст маршала Жукова, который, несмотря на действие закона по очистке публичного пространства от тоталитарной символики от 21 мая 2015 года, находился далеко не на последней улице города», - говорится в сообщении.

В то же время мэр Харькова Геннадий Кернес на своей странице в Facebook сообщил, что памятник восстановили 6 мая.

«Со своей стороны я обращусь к руководству местной полиции, чтоб они все-таки не дали возможности горе-«патриотам» испортить харьковчанам приближающиеся День памяти и примирения и День победы. Я требую взять под круглосуточную охрану все памятники, монументы, братские захоронения тех, кто боролся с фашизмом», – отметил он.