Федеральная служба безопасности России пытается обвинить крымскотатарского предпринимателя Ресуля Велиляева в «деятельности относительно существования террористических экстремистских организаций». Об этом сообщил глава Меджлиса крымскотатарского народа, народный депутат Рефат Чубаров.

«Таким образом хотят уничтожить круг крымскотатарских предпринимателей, которые, несмотря на все формы давления, остаются обычными людьми. Они не выходят на площади, протестуют против оккупации... но они и не кланяются, они не подпевают оккупантам, не поддерживают их фейковые мероприятия», – отметил Чубаров, сообщает УНИАН.

Он отметил, что дела против Ресуля Велиляева и других людей из его команды – это начало более угрожающих процессов относительно всего крымскотатарского народа.

«Формальным поводом, чтобы «закрыть» Ресуля Велиляева и Али Бариева является то, что они якобы нарушили ч. 2 ст. 238 Уголовного кодекса России, которая говорит об ответственности за сохранение и реализацию некачественных продуктов... Получается, по статье, которая не относится к тяжким преступлениям, когда нет последствий таких действий для конкретного человека или людей, ФСБ пришла в магазины с якобы просроченными продуктами, схватила предпринимателей и повезла в СИЗО Лефортово», – заявил политик.

Заместитель председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ахтем Чийгоз 3 мая рассказал, что к удерживаемому в московском СИЗО Лефортово предпринимателю Ресулю Велиляеву не допускают адвокатов.

Напомним, 26 апреля проводились тотальные обыски в Карасувбазаре (ныне - Белогорске) в оккупированном Крыму.

Русские оккупанты вторглись с обысками в дома крымскотатарских предприниматалей, меценатов, активистов крымскотатарского национального движения Али Бариева, Асана Бариева, Ремзи Велиляева, Ресуля Велиляева, Экрема Велиляева, Зеры Велиляевой, а также у их взрослых детей, проживающих отдельно.

Ресуль Велиляев был арестован и направлен из Крыма в Московскую тюрьму «Лефортово».