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Вооруженные боевики задержали патруль СММ ОБСЕ возле оккупированного Дебальцево, сообщает отчете миссии от 4 мая.

«Двое вооруженных членов вооруженных формирований остановили патруль миссии на автодороге М03 возле н. п. Дебальцево (58 км к северо-востоку от Донецка) и сообщили, что в этом районе ведутся работы по разминированию», – говорится в сообщении.

При этом отмечается, что примерно через 90 минут патрулю СММ разрешили проехать дальше.
ForUm

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