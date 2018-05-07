Вооруженные боевики задержали патруль СММ ОБСЕ возле оккупированного Дебальцево, сообщает отчете миссии от 4 мая.

«Двое вооруженных членов вооруженных формирований остановили патруль миссии на автодороге М03 возле н. п. Дебальцево (58 км к северо-востоку от Донецка) и сообщили, что в этом районе ведутся работы по разминированию», – говорится в сообщении.

При этом отмечается, что примерно через 90 минут патрулю СММ разрешили проехать дальше.