Facebook проходит маркетинговое исследование готовности пользователей платить за доступ к соцсети без рекламы и улучшение конфеденциальности. Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на Bloomberg.

Такое решение было принято после скандала с утечкой персональных данных.

Планируется предложить пользователям выбор: либо ежемесячно платить за доступ к соцсети и при этом не видеть рекламу, либо Facebook будет доступен бесплатно, но соцсети будет показывать объявления и собирать большее количество данных о человеке.

Сейчас пока рано говорить о том, действительно ли Facebook запустит платную версию. Такое исследование уже проводилось раньше, однако оно было направлено на изучение способов увеличения аудитории. Теперь же речь идет о том, чтобы предложить выбор тем людям, которые уделяют большое внимание обработке и использованию персональных данных. Возможно, что после влияния на выборы в США и многочисленных скандалов пользователи изменят свое мнение насчет платного доступа, и функция покажется маркетологам Facebook востребованной.

Решение будет зависеть от готовности пользователей платить за отключение рекламы и более деликатную работу с их личными данными. Марк Цукерберг пока не комментирует эту ситуацию, но заявил, что у Facebook всегда будет возможность доступа без денег.

Напомним, скандал разразился после того, как стало известно, что британская компания по анализу данных Cambridge Analytica собрала в 2016 году данные профилей 50 млн пользователей соцсети Facebook без их согласия для использования в американской избирательной кампании.

Основатель Facebook Inc. Марк Цукерберг признал, что компания «допустила ошибку». Он также заявил, что из-за скандала компания проанализирует все приложения, которые имеют доступ к значительному количеству информации пользователей, и ограничит доступ к этим данным для разработчиков.

По данным Facebook, Cambridge Analytica могла получить доступ к данным 87 миллионов пользователей.