Сегодня, 6 мая, около 11:00 российско-террористические войска в нарушение норм международного гуманитарного права дважды обстреляли из пушек калибра 152 и 122 мм населенный пункт Зайцево Бахмутского района Донецкой области, сообщает пресс-центр операции Объединенных сил.
По предварительным данным, в результате обстрела один человек получил ранения, загорелся жилой дом.
На месте происшествия работают спасатели и скорая медицинская помощь.
О теракте сообщено представителям совместной мониторинговой миссии ОБСЕ.
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