также в разделеПроисшествия
Под Киевом в руках у парня взорвалось неизвестное устройство 26
В Балаклее продолжает тлеть трава 22
Вчера боевики уменьшили количество обстрелов, ранен 1 военный 42
На Чернговщине пьяный военный на БМП задавил сослуживца 55
Подозреваемый в совершении смертельного ДТП в Кривом Роге умер в СИЗО 121
В Балаклее остается незначительное тление двух очагов возгорания 31
Боевики дважды обстреляли КПВВ «Гнутово» 112
За прошлые сутки ранены 3 военных 27
Спасатели потушили лесной пожар на Черниговщине 32
На пожаре в Белой Церкви пострадали 4 человека, начато расследование 39
ГПСУ подтвердила задержание ФСБ украинского судна 95
Полиция начала расследование драки в горсовете Никополя 41
ФСБ заявила о задержании украинских рыбаков у берегов Крыма 649
На Ривненщине случайно застрелился контрактник ВСУ 41
Задержан водитель, насмерть сбивший двух парней в Хмельницком 49
На сессии горсовета Никополя произошла стрельба 127
Пожар в Балаклее локализован, ограничения движения авто сняты 102
В Днипре фура раздавила более 10 авто, есть жертвы 102

Сегодня, 6 мая, около 11:00 российско-террористические войска в нарушение норм международного гуманитарного права дважды обстреляли из пушек калибра 152 и 122 мм населенный пункт Зайцево Бахмутского района Донецкой области, сообщает пресс-центр операции Объединенных сил.

По предварительным данным, в результате обстрела один человек получил ранения, загорелся жилой дом.

На месте происшествия работают спасатели и скорая медицинская помощь.

О теракте сообщено представителям совместной мониторинговой миссии ОБСЕ.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

23
Теги