В Украине решительно осуждают грубые нападения со стороны карательных подразделений кремлевского режима на российских граждан, вышедших на улицы в рамках глобального мирного протеста «Он нам не царь», сообщили ForUm’у в пресс-службе Министерства иностранных дел.

«Задержание и арест более 1600 мирных граждан является еще одним свидетельством страха режима и проведения позорной государственной политики по подавлению прав человека и основных свобод, попытки искоренить любое инакомыслие в России. Особенно возмущает насилие в отношении несовершеннолетних граждан и молодежи», – говорится в сообщении.

В МИД подчеркнули, что Украина и наши международные партнеры требуют немедленного освобождения незаконно задержанных и обеспечения их прав на мирный протест против произвола и несправедливости.

Напомним, 5 мая в России проходили митинги и шествия «Он нам не царь», приуроченные инаугурации Владимира Путина, которая состоится 7 мая.

В 26 городах РФ были задержаны почти 1600 предполагаемых участников акций , организованных сторонниками Алексея Навального.

На Пушкинской площади в Москве полиция задержала самого Навального. 6 мая его отпустили.