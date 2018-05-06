также в разделеПолитика
Порошенко заявил, что не любит деньги 32
Порошенко: Антикоррупционный суд будет создан в первом полугодии 50
Порошенко ожидает от США и ЕС тесного сотрудничества по миротворцам 32
МИД: В Украине нет роста проявлений антисемитизма 42
Арьев о новых правилах въезда в ЕС: О сворачивании безвиза речь не идет 59
Карназыцкий: Медведчук отстаивает реальную независимость Украины 68
Климпуш-Цинцадзе: Венгрия до сих пор блокирует комиссию Украина-НАТО 43
Порошенко встретится с Меркель и Макроном 74
МИД: Россия блокирует расширение миссии ОБСЕ на границе 67
«С Днем кондитера»: Тимошенко приготовила сырники и потроллила Порошенко 105
Райнин: Украина готова к проведению финалов Лиги чемпионов 46
Луценко: Антикоррупционный суд может заработать в начале следующего года 41
Воля: По данным социологов, портрет будущего президента Украины — это «коллективный Медведчук» 202
Порошенко требует наказать подкупавших избирателей на выборах в ОТО 52
Украина выходит из состава координационных органов СНГ 68
СНБО расширил санкции против РФ 127
США будут вводить санкции против РФ, если она не прекратит агрессию против Украины 81
Медведчук рассказал, почему власть не спешит устанавливать истинных виновников одесской трагедии 159

В Украине решительно осуждают грубые нападения со стороны карательных подразделений кремлевского режима на российских граждан, вышедших на улицы в рамках глобального мирного протеста «Он нам не царь», сообщили ForUm’у в пресс-службе Министерства иностранных дел.

«Задержание и арест более 1600 мирных граждан является еще одним свидетельством страха режима и проведения позорной государственной политики по подавлению прав человека и основных свобод, попытки искоренить любое инакомыслие в России. Особенно возмущает насилие в отношении несовершеннолетних граждан и молодежи», – говорится в сообщении.

В МИД подчеркнули, что Украина и наши международные партнеры требуют немедленного освобождения незаконно задержанных и обеспечения их прав на мирный протест против произвола и несправедливости.

Напомним, 5 мая в России проходили митинги и шествия «Он нам не царь», приуроченные инаугурации Владимира Путина, которая состоится 7 мая.

В 26 городах РФ были задержаны почти 1600 предполагаемых участников акций , организованных сторонниками Алексея Навального. 

На Пушкинской площади в Москве полиция задержала самого Навального. 6 мая его отпустили.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

34
Теги