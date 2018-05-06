Вчера, 5 мая, около 23:00 у озера в селе Петропавловская Борщаговка Киево-Святошинского района в руках у мужчины взорвалось неизвестное устройство, сообщает отдел коммуникации полиции в Киевской области.

Пострадавшего в возрасте 25-30 лет в тяжелом состоянии с травмами рук и челюсти доставлен в больницу.

Правоохранители устанавливают все обстоятельства взрыва, личность потерпевшего, свидетелей трагического события.

Информация о происшествии внесена в ЕРДР, открыто уголовное производство по части 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины (ношение, хранение, приобретение, передача или сбыт огнестрельного оружия боевых припасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств без предусмотренного законом разрешения). Статья предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет.