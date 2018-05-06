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Президент Петр Порошенко заявил, что в Украине «ни один олигарх не может надеяться на привилегии» и заверил, что «не любит деньги».

Об этом Глава государства заявил в интервью немецкому изданию «Фокус», сообщает «Украинская правда».

На вопрос, насколько трудно разрушать мощные олигархические круги в Украине, будучи самому олигархом, Порошенко отметил: «Здесь у меня нет никаких сдерживаний».

«За 4 минувших года я показал, что ни один олигарх не может рассчитывать на привилегии. Напротив. Меня атакуют некоторые олигархи, которые распространяют обо мне фейковые новости через СМИ», - заявил он.

По просьбе дополнить предложение «Я люблю деньги, потому что...» Президент заявил, что «не любит деньги», а по просьбе дополнить предложение «Когда я сравниваю мою карьеру политика и предпринимателя»: «Я бы сказал, что делаю все возможное в бизнесе и гораздо больше - как политик, так как от этого зависит судьба великого народа».

«Если необходимо, я отдам за него даже свою жизнь», - добавил он.

 
ForUm

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