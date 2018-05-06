Сегодня, 6 мая, контрольный пункт въезда-выезда «Гнутово» работает в штатном режиме, сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы.
Как уже сообщалось, вчера около 09:00 военнослужащие Донецкого пограничного отряда были вынуждены прекратить пропускные операции в КПВВ «Гнутово».
Это было связано с тем, что с оккупированной территории боевики дважды (в 9:10 и в 9:50) обстреляли КПВВ противотанковыми управляемыми снарядами (ПТУР). Раненых среди пограничников и гражданских лиц нет.
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