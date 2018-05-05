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Президент Украины Петр Порошенко ожидает от Соединенных Штатов и Европейского Союза тесного сотрудничества в вопросе создания миротворческой миссии ООН на Донбассе и санкций против России.

Об этом он заявил в интервью немецкому изданию Focus, сообщает «Европейская правда».

«Я ожидаю между США и ЕС тесной кооперации по созданию миротворческой миссии ООН. И лучшего согласования санкций. Они являются важным рычагом, чтобы привлечь Россию к столу переговоров и реализации минского процесса», - отметил украинский Президент.

По его словам, в мирном процессе необходим прорыв, который может обеспечить миротворческая миссия.

«Это может быть миротворческая миссия, которая принесла бы необходимую безопасность и проведение свободных и справедливых выборов на Востоке Украины», - отметил Порошенко.

«И, пожалуйста, Россия, мы не требуем ничего неправильного от вас, только вернитесь в цивилизованный мир и отведите свои войска», - добавил украинский Президент.

Напомним, ранее Порошенко заявил, что Украина надеется на поддержку совместных предложений нашего государства, Германии, Франции и США в решении о введении миротворческой миссии под эгидой ООН в оккупированной части Донбасса. 

 
ForUm

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