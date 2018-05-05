Вчера, 4 мая, около 17:00 на общевойсковом полигоне в поселке Гончаровское Черниговской области военнослужащий военной службы по контракту механик-водитель одной из воинских частей, находясь за рулем БМП, совершил наезд на солдата-контрактника - военнослужащего своей же военной части 1996 года рождения, в результате чего последний погиб на месте, сообщает пресс-служба военной прокуратуры Центрального региона Украины.

Отмечается, что на место происшествия бы вызван медицинский работник, которым были проведены неотложные реанимационные мероприятия, однако спасти пострадавшего не удалось.

Во время проведения первоочередных следственных действий установлено, что оба военнослужащих остались после проведения бригадных тактических учений вблизи тактического поля общевойскового полигона с целью проведения ремонта двух боевых машин пехоты.

«Грубо нарушая уставы Вооруженных сил Украины, перед проведением ремонтных работ оба контрактника приобрели в ближайшем поселке алкогольные напитки, которые и приняли на месте трагедии. Виновник трагедии, закончив ремонт, решил подъехать к другой БМП с целью взятия еее на буксир. Однако он не заметил потерпевшего, который лег отдыхать вблизи второй БМП, и совершил наезд на него, в результате чего последний получил тяжелые травмы, несовместимые с жизнью», – подчеркнули в ведомстве.

Согласно акту медицинского освидетельствования, проведенного представителями отделения Военной службы правопорядка, состояние алкогольного опьянения виновника трагедии составляет 0,44 промилле.

По факту гибели военнослужащего Черниговским районным отделением полиции ГУНП в Черниговской области зарегистрировано уголовное производство по признакам совершения преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 415 Уголовного кодекса Украины.