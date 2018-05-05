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Въезд тех или иных лиц на территорию Украины, в т.ч.  желающих попасть на финал Лиги чемпионов УЕФА в Киеве, - сфера компетенции соответствующих органов власти страны.

Об этом заявили в пресс-службе УЕФА, комментируя вопрос, будет ли организация реагировать на возможный запрет въезда, например, представителям компании «Газпром», которая является одним из спонсоров Лиги чемпионов, сообщает «Украинская правда».

«Въезд на территорию Украины – это дело соответствующих органов государственной власти, и у нас нет никаких других комментариев по этому вопросу», - заявили в организации.

Известно, что представители спонсоров турниров УЕФА зачастую присутствуют на событиях, подобных финалу Лиги чемпионов, в составе так называемой «Семьи УЕФА».

4 мая глава МВД Украины Арсен Аваков и глава ГПСУ Петр Цигикал заявили, что приехать в Киев на финал Лиги чемпионов УЕФА смогут все желающие, «кроме нарушителей границы и законов Украины».

Финал ЛЧ-2018 состоится в Киеве 26 мая.
ForUm

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