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За прошедшие сутки, 4 мая, ситуация в районе проведения операции Объединенных сил оставалась напряженной, сообщает пресс-центр ООС.

Российско-террористические войска в нарушение норм международного гуманитарного права вечером, около 20:00, снова обстреляли из артиллерии жилые дома населенного пункта Зайцево. Снаряды 122-миллиметровых орудий оккупантов повредил жилье мирных жителей. В Зайцеве направлены спасатели и восстановительные бригады.

Боевые действия в прошедшие сутки продолжались на отдельных участках по всей линии соприкосновения. В районах населенных пунктов Сокольники, Майорск, Авдеевка, Новгородское, Старогнатовка противник 5 раз применял запрещенное вооружение. Активная оборона подразделений Объединенных сил помешала реализации планов врага, который испытывал потерь.

По данным разведки, российско-террористические войска за минувшие сутки потеряли 3 человека погибшими и 3 раненых.

Во время боевых действий трое наших военнослужащих получили ранения. Раненые эвакуированы в госпиталь и их жизни ничего не угрожает.

По состоянию на 7:00 утра 5 мая потерь нет.
ForUm

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