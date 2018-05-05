В результате взрыва гранаты на столичном Подоле погиб человек, сообщает отдел коммуникации полиции Киева.
«Сегодня около часа ночи в полицию поступило сообщение о том, что по улице Кирилловской прогремел взрыв. На вызов выехали следственно-оперативные группы районного и Главного управлений полиции, экипажи патрульных, взрывотехники и врачи. Прибыв по указанному адресу, сотрудники полиции у дома обнаружили тело мужчины с многочисленными ранениями», – говорится в сообщении.
По словам 20-летнего парня, который проходил неподалеку, у дома он заметил незнакомца, который сидел, согнувшись, и держал что-то в руках. Затем раздался взрыв.
С места правоохранители изъяли остатки гранаты и запал. Тело мужчины направили на проведение судебно-медицинской экспертизы.
Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований. Продолжается первоочередная проверка.
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