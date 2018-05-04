Российские пограничники задержали украинское рыболовецкое судно «ЯМК-0041» (порт приписки Очаков) к западу от мыса Тарханкут в аннексированном Крыму.
Министерство иностранных дел относительно задержания судна.
Представители националистических организаций схватили в Киеве гражданина Бразилии Рафаэля Лусварги, который, воевал на стороне боевиков, и доставили его в СБУ.
Госкомтелерадио инициирует перед Кабинетом Министров Украины применение экономических санкций к юридическим лицам Российской Федерации, которые систематически производят и распространяют издания антиукраинского содержания.
Шевченковский райсуд Киева удовлетворил ходатайство прокуратуры о продлении на 60 суток меры пресечения руководителю организации «Офицерский корпус» Владимиру Рубану, подозреваемому в подготовке терактов.
Пожар на территории воинской части в городе Балаклея Харьковской области локализован.
По факту пожара возбуждено уголовное производство по статье, связанной с халатностью.
В Минобороны допускают, что пожар могло вызвать попадание искры от выхлопной трубы пожарного танка.
На заседании внеочередной сессии горсовета Никополя произошла стрельба. Стрелял из пистолета депутат Рыбаков.
Блокпостов в зоне проведения операции Объединенных сил станет меньше. Об этом заявили командующий ООС Сергей Наев и глава Донецкой военно-гражданской администрации Павел Жебривский.
Шведская академия решила отказаться от вручения Нобелевской премии по литературе в этом году. Это связано со скандалом, в центре которого оказался муж одного из членов академии, фотограф Жан-Клод Арно, которого обвинили в сексуальных домогательствах.
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