Российские пограничники задержали украинское рыболовецкое судно «ЯМК-0041» (порт приписки Очаков) к западу от мыса Тарханкут в аннексированном Крыму.

Министерство иностранных дел относительно задержания судна.

Представители националистических организаций схватили в Киеве гражданина Бразилии Рафаэля Лусварги, который, воевал на стороне боевиков, и доставили его в СБУ.

Госкомтелерадио инициирует перед Кабинетом Министров Украины применение экономических санкций к юридическим лицам Российской Федерации, которые систематически производят и распространяют издания антиукраинского содержания.

Шевченковский райсуд Киева удовлетворил ходатайство прокуратуры о продлении на 60 суток меры пресечения руководителю организации «Офицерский корпус» Владимиру Рубану, подозреваемому в подготовке терактов.

Пожар на территории воинской части в городе Балаклея Харьковской области локализован.

По факту пожара возбуждено уголовное производство по статье, связанной с халатностью.

В Минобороны допускают, что пожар могло вызвать попадание искры от выхлопной трубы пожарного танка.

На заседании внеочередной сессии горсовета Никополя произошла стрельба. Стрелял из пистолета депутат Рыбаков.

Блокпостов в зоне проведения операции Объединенных сил станет меньше. Об этом заявили командующий ООС Сергей Наев и глава Донецкой военно-гражданской администрации Павел Жебривский.

Шведская академия решила отказаться от вручения Нобелевской премии по литературе в этом году. Это связано со скандалом, в центре которого оказался муж одного из членов академии, фотограф Жан-Клод Арно, которого обвинили в сексуальных домогательствах.