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Министерство иностранных дел направило МИД РФ ноту относительно задержания ФСБ украинского рыболовецкого судна неподалеку от аннексированного Крыма. Об этом в Twettr сообщила спикер МИД Марьяна Беца.

«В связи с задержанием украинского рыболовного судна срочно направили ноту МИД РФ для выяснения всех обстоятельств задержания», – написала она.

Напомним, 4 мая, российские пограничники задержали украинское рыболовецкое судно «ЯМК-0041» (порт приписки Очаков) к западу от мыса Тарханкут в аннексированном Крыму. 
ForUm

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