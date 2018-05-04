Почему Украина на наших глазах превращается в «подконтрольную территорию» с полностью зависимыми от США органами управления и кто активно противостоит этому процессу, в своем блоге пишет политический эксперт Павел Карназыцкий, сообщает «Корреспондент».

По мнению эксперта, «США долгие годы реализуют план превращения независимого государства Украины в собственную колонию».

«Решения в политике и экономике, принятые в Украине с 2014 года по указанию, а иногда и прямому требованию США и МВФ, разрушают основы хозяйственного комплекса страны и общественно-политическую структуру государства», — утверждает Карназыцкий.

Примерами внешнего управления эксперт считает снятие генпрокурора Шокина, которого добился экс-вице-президент США Джо Байден; заявление посла США в Украине Мэри Йованович о необходимости повышения цен на газ, которое «нужно самой Украине»; работу американских советников в таком стратегически важном органе как Министерство обороны независимого государства Украина и многие другие случаи.

«Украина на наших глазах превращается в «подконтрольную территорию» с полностью зависимыми от США органами управления», — делает вывод Павел Карназыцкий.

По его мнению, решения украинской власти, принятые не просто по указанию, а часто по прямому требованию «западных партнеров» Украины, разрушают государственность Украины и превращают ее в колонию.

«Украине достаточно посла США в Украине, чтобы управлять всем. Это цинично. Мне обидно говорить это как гражданину Украины, но это факт», — украинский оппозиционер Виктор Медведчук один из немногих, кто имеет смелость публично рассказывать, как функционирует механизм американского внешнего управления на практике», — обратил внимание Карназыцкий.

Практика показывает, подчеркнул эксперт, что многих украинских политиков устраивает такой порядок, когда они исполняют указания «хозяина», ведь не нужно самим принимать решения и работать на будущее своей страны.

«А те, кто не согласен с перспективой стать «африканской колонией» в центре Европы, сегодня под прицелом угроз физической расправы. С момента, когда США в 2014 году установили полноценное внешнее управления, группы радикалов четыре раза нападали на офис движения «Украинский выбор» Виктора Медведчука. А администрация Барака Обамы поспешила включить Медведчука в список украинских политиков, против которых объявляются санкции США, хотя во времена Януковича он находился в оппозиции к власти и системно критиковал курс на подписание Соглашения об ассоциации Украина-ЕС», — пояснил эксперт.

На самом деле, уверен Павел Карназыцкий, такие политики как Медведчук, выступающие против внешнего управления США, стремятся наполнить лозунг патриотов «Украина – прежде всего!» практическим содержанием.

«Именно такие политики не на словах, а на деле отстаивают независимость Украины, обретенную в 1991 году (кстати, без поддержки Соединенных Штатов, потому что Джордж Буш-старший был против). Поэтому сторонники реальной независимости Украины сегодня сверяют свои часы с позицией Медведчука», — резюмировал эксперт.