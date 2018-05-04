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По факту группового нарушения общественного порядка и хулиганских действий на сессии Никопольского городского совета полиция открыла уголовное производство. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Днепропетровской области.

«4 мая примерно в 10:15 во время внеочередной сессии Никопольского городского совета между депутатами и активистами возникла потасовка, в результате которой один из мужчин сделал несколько выстрелов вверх из оружия. Никто из присутствующих не пострадал», - сообщили в полиции.

Следственным отделом Никопольского отдела полиции внесены сведения в Единый реестр досудебных расследований с предварительной правовой квалификации по ст.293 (групповое нарушение общественного порядка) и ч. 4 ст. 296 (хулиганство) УК Украины.

На месте работает следственно-оперативная группа.

По данным СМИ, стрельбу открыл депутат Александр Рыбаков после того, как ему на голову вылили пакет кефира.

 
ForUm

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