также в разделеОбщество
СБУ задержала на взятке руководство «Хлеба Украины» 22
Из-за пожара в Балаклее пока никого не отстранили 13
НАБУ направило в суд дела еще двух участников «газовой схемы» 18
В Минобороны назвали вероятные причины пожара в Балаклее 24
Охранник рассказал о «нападениях» на кортеж при бегстве Януковича 67
Умерла мать Михаила Жизневского 27
Арест Рубана продлили на два месяца 20
Спасатели тушат отдельные очаги лесной подстилки на Черниговщине 18
Госкомтелерадио инициирует санкции против антиукраинских издателей 89
В РФ объяснили досмотр судов в Керченском проливе 54
Twitter призвал всех своих пользователей изменить пароли 52
«Нехай щастить»: В Украину не пропустили россиян с георгиевской лентой 100
В суде объяснили, почему дело Бочковского рассматривалось три года 29
На Донбассе уберут часть блокпостов 72
Одесский суд оставил под стражей экс-бойца «Айдара» 70
Сущенко в «Лефортово» нарисовал зимний Киев 35
Работы по ликвидации пожара на арсенале в Балаклее завершены 50
3 мая. Картина дня 61

Окружной административный суд Киева открыл производство по делу по иску Игоря Шувалова к Государственной миграционной службе Украины.

Как сообщает пресс-служба суда, истец просит суд признать противоправным и отменить решение директора Департамента по делам иностранцев и лиц без гражданства ГТСУ о запрете въезда в Украину сроком на 5 лет гражданину Российской Федерации Игорю Шувалову.

Судебное заседание назначено на 18 мая.

В марте 2014 СБУ решила выдворить из Украины гражданина России, политтехнолога Игоря Шувалова. В СБУ объяснили это решение действиями россиянина, которые наносят ущерб национальной безопасности из-за вмешательства в информационную сферу Украины и сепаратистские проявления. Шувалова выдворили в мае 2017 года.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

20
Теги