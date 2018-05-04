Окружной административный суд Киева открыл производство по делу по иску Игоря Шувалова к Государственной миграционной службе Украины.

Как сообщает пресс-служба суда, истец просит суд признать противоправным и отменить решение директора Департамента по делам иностранцев и лиц без гражданства ГТСУ о запрете въезда в Украину сроком на 5 лет гражданину Российской Федерации Игорю Шувалову.

Судебное заседание назначено на 18 мая.

В марте 2014 СБУ решила выдворить из Украины гражданина России, политтехнолога Игоря Шувалова. В СБУ объяснили это решение действиями россиянина, которые наносят ущерб национальной безопасности из-за вмешательства в информационную сферу Украины и сепаратистские проявления. Шувалова выдворили в мае 2017 года.