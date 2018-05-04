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В одной из частей Ривненского гарнизона военнослужащий-контрактник погиб от огнестрельного ранения, полученного во время неосторожного обращения с оружием. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу управления оперативного командования «Запад».

«4 мая 2018 в одной из частей Ривненского гарнизона военнослужащий военной службы по контракту во время неосторожного обращения с оружием получил огнестрельное ранение, несовместимое с жизнью», - сообщили в командовании.

Начальник пресс-службы управления оперативного командования «Запад» Анатолий Прошин уточнил, что контрактник сам смертельно ранил себя.

По данному факту командованием воинской части назначено служебное расследование, результаты которого будут обнародованы.

Военнослужащий характеризовался с положительной стороны, добавили в командовании.
ForUm

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