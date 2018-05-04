Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины под процессуальным руководством прокуроров Специализированной антикоррупционной прокуратуры завершили досудебное расследование в уголовном производстве в отношении двух предполагаемых участников преступной организации по разворовыванию природного газа, добытого в рамках договоров о совместной деятельности с ОАО «Укргаздобыча» (так называемое «газовое дело»).

Как сообщили ForUm’у в пресс-службе НАБУ, 27 апреля 2018 обвинительный акт направлен в Печерский районный суд города Киева для рассмотрения по существу.

Более года – с августа 2016 года до момента задержания в сентябре и октябре 2017 – эти подозреваемые находились в розыске и, скрываясь от следствия, систематически меняли место жительства.

По данным следствия, в течение 2013-2015 годов указанные лица занимали должности директоров двух обществ – победителей аукционов по продаже природного газа, где газ реализовывался по заниженным ценам. Каждому из них инкриминируется совершение преступлений, предусмотренных ч.1 ст.255, ч.2 ст.27 ч.4 ст.28 ч.5 ст.191, ч.2 ст.27 ч.4 ст.28 ч.2 ст .205, ч.5 ст.27 ч.4 ст.28 ч.2 ст.366, ч.2 ст.27 ч.5 ст.27 ч.4 ст.28 ч.3 ст.209 Уголовного кодекса Украины (Участие в преступной организации и совершаемых ею преступлениях, соучастие в легализации (отмывании) доходов, полученных преступным путем), (Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением), (Фиктивное предпринимательство), (Служебный подлог).

Напоминаем, НАБУ начало досудебное расследование по факту хищения газа, добытого по договорам о совместной деятельности с ОАО «Укргаздобыча» в декабре 2015 года. По данным следствия, в период с января 2013 года по июнь 2015 члены преступной организации противоправно завладели средствами, полученными от реализации природного газа в размере более 1,6 млрд, вследствие чего ОАО «Укргаздобыча» нанесен ущерб в сумме более 740 млн грн.

Следствие установило причастность к участию в «газовой схеме» 29 человек. Сейчас 7 человек, в том числе организатор схемы – народный депутат Украины Александр Онищенко, находятся в розыске. 12 обвинительных актов в отношении 18 человек направлены в суд, из них по 7 человек вступил в законную силу обвинительный приговор.