Новоайдарский райсуд заочно приговорил «председателя избирательного участка» по проведению псевдореферендума в поддержку «ЛНР» к 5 годам лишения свободы, сообщает пресс-служба прокуратуры Луганской области.

Расследованием установлено, что в начале мая 2014 житель города Счастье Новоайдарского района возглавил избирательный участок по проведению так называемого «референдума» в поддержку террористической организации «ЛНР».

«Выполняя обязанности главы «избирательной комиссии», мужчина организовал работу участка, распределял обязанности между ее членами, которые занимались составлением списков избирателей, вопросами выдачи бюллетеней, а также подсчетом голосов «волеизъявления», - сообщили в прокуратуре.

Поскольку указанный гражданин пока скрывается на временно неподконтрольной украинской власти территории Луганской области, на основании постановления следственного судьи в отношении него проведена процедура специального досудебного расследования.