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Киевская городская государственная администрация советует киевлянам и гостям столицы передвигаться коммунальным, а не личным транспортом 26 мая, когда Киев будет принимать финальный поединок футбольной Лиги чемпионов. Об этом в эфире Радио Свобода сообщил первый заместитель председателя КГГА Алексей Резников.

«26 числа будет много перекрыто в центре, поэтому просьба всем, планируя свои маршруты, лучше использовать метро. Будет увеличено количество автобусов общественного транспорта», - отметил чиновник.

Он напомнил, что 27 мая, на следующий день, в День Киева, будет «продолжение праздника».

В центре Киева ограничат движение транспорта перед финалами мужской и женской Лиги чемпионов, которые пройдут в конце мая.

«Будет временно изменена организация дорожного движения путем запрета или ограничения движения транспорта на отдельных участках улично-дорожной сети города в 1,5-километровой зоне вокруг НСК «Олимпийский» и других локаций спортивных событий», - рассказали в КГГА.

В частности, на участке Крещатике от улицы Архитектора Городецкого до улицы Богдана Хмельницкого полностью запретят движение транспорт с 12 по 31 мая. С 20:00 25 мая по 6:00 27 мая перекроют Бессарабскую площадь, улицу Владимирскую (от ул. Льва Толстого до б-ра Тараса Шевченко), площадь Льва Толстого, улицу Большую Васильковскую (от Бессарабской площади до ул. Тверской), улицу Саксаганского (от ул. Большой Васильковской до ул. Эспланадной).
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