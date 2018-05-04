В четверг, 3 мая, сотрудники Государственной пограничной службы в аэропорту «Борисполь» отказали во въезде двум гражданам России из-за их отказа снять с вещей запрещенную в Украине символику.

Об этом сообщил спикер Госпогранслужбы Олег Слободян.

«Вчера вечером в аэропорт «Борисполь» из Минска прилетели двое молодых людей, мужчина и женщина, граждане РФ. Оба прибыли в личных целях, имели достаточно средств для пребывания в Украине и обратные билеты. Но на багаже ​​туристов были прикреплены георгиевские ленты, которые запрещены в Украине. По просьбе пограничников снять эту символику граждане РФ отреагировали негативно. В связи с этим пограничники отказали данным лицам в пересечении границы и обратным рейсом они вернулись в Минск», - написал он в Facebook.

Слободян призвал иностранных граждан уважать граждан Украины и выполнять ее законы.

Напомним, закон о введении административной ответственности за изготовление и пропаганду георгиевской ленты вступил в силу 15 июня 2017.