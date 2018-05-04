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Президент Чехии Милош Земан заявил, что в стране производилось нервно-паралитическое вещество «Новичок» и проводились его испытания.

Об этом пишет чешское издание iRozhlas, передает ZN.ua.

Согласно докладу Службы внутренней разведки, с которым ознакомился чешский президент, небольшое количество газа было произведено в лаборатории в Брно. После испытаний все произведенные образцы были уничтожены.

«Заключение таково, что наша страна производила и испытывала «Новичок», пусть даже в малых количествах и с последующим уничтожением. Было бы лицемерием притворяться, что это не так», - заявил Земан.

Напомним, представитель МИД России Мария Захарова 17 марта в эфире телеканала «Россия» назвала Швецию и Чехию, а также США, Великобританию и Словакию государствами, на территории которых с 90-х разрабатывались отравляющие вещества на базе советских наработок, вывезенных учеными-эмигрантами из СССР и России. Она добавила, что эту информацию можно найти в открытых источниках, в том числе в интернете.

Главы МИД Швеции и Чехии отвергли эти предположения.

Напомним, Великобритания выслала из страны 23 российских дипломатов и прекращает все дипломатические контакты с РФ на высоком уровне из-за отравления бывшего российского шпиона Сергея Скрипаля и его дочери.
ForUm

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