Венгрия пока не разблокировала проведение заседания комиссии Украина-НАТО на высшем уровне во время саммита Альянса. Об этом заявила вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Иванна Климпуш-Цинцадзе в эфире 5 канала.

Ранее журналист Радио Свобода Рикард Йозвяк сообщил в Twitter, что Венгрия наконец разблокировала проведения саммита Украина-НАТО.

«К сожалению, Венгрия пока не разблокировала попытки провести вместе с Альянсом заседание комиссии Украина-НАТО на высшем уровне во время саммита НАТО. А Президент Украины уже приглашен на саммит. Это приглашение, наверное, месяц назад было отправлено Главе государства. К сожалению, пока дальше Венгрия занимает, на мой взгляд, неконструктивную позицию и продолжает блокировать проведение заседания комиссии Украина-НАТО во время саммита на уровне глав государств», - сказала политик.

Климпуш-Цинцадзе напомнила, что Венгрии удалось заблокировать и комиссию на уровне министров иностранных дел, и на уровне министров обороны.

«Они не происходили в этом полугодии, как это было запланировано, и как это происходит обычно с НАТО», - отметила она.

Как сообщал ForUm, Венгрия уже в третий раз заблокировалапроведение комиссии Украина-НАТО на уровне министров из-за претензии к языковой статье украинского закона об образовании.

12 февраля глава МИД Венгрии Петер Сийярто, комментируя запланированное на 14-15 февраля заседание НАТО на уровне министров обороны, заявил, что его страна и дальше ветирует участие Украины в этом мероприятии и что поэтому генеральный секретарь этой организации уже сообщил участникам о невозможности проведения такой встречи.

20 марта Сиярто заявил о намерении заблокировать участие Президента Украины Петра Порошенко в саммите НАТО, что состоится в Брюсселе в июле 2018 года.

Отношения между Украиной и Венгрией обострились в связи с новым украинским законом об образовании, который вступил в силу 28 сентября прошлого года. Норма закона о языке образования, государственном, вызвала критику в некоторых кругах в Украине и за рубежом. В частности, официальный Будапешт увидел в этом нарушение прав венгерского меньшинства. Венгрия одновременно заявляет, что готова к консультациям, но не может согласиться с ситуацией, когда «закон значительно сократил права нацменьшинств» и будет прибегать к дальнейшим дипломатическим шагам, пока закарпатские венгры не покажут, что ситуация решилась. Киев эти обвинения отвергает.