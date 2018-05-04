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За прошедшие сутки, 3 мая, и ночью текущих суток ситуация в районе проведения операции Объединенных сил оставалась сложной. Боевые действия продолжались преимущественно на донецком, светлодарском и мариупольском направлениях, сообщает пресс-центр ООС.  

За прошедшие сутки 21 раз, а ночью 4 мая 3 раза российско-террористические войска применяли запрещенное оружие вблизи населенных пунктов Светлодарск, Луганское, Троицкое, Причепиловка, Новотошковское, Зайцево, Крымское, Каменка, Талаковка. В результате ведения активной обороны подразделения ВСУ нанесли оккупантам потери. По данным разведки –  2 убитых и 3 раненых.

Во время боевых действий за прошедшие сутки и по состоянию на 7:00 4 мая украинские военнослужащие потерь не понесли.
ForUm

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