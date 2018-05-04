По состоянию на 23:00 четверга, 3 мая, пожарные расчеты Вооруженных сил Украины и Государственной службы по чрезвычайным ситуациям завершили работы по локализации пожара на территории технической площадки в Балаклее. На данном участке наблюдаются одиночные взрывы, сообщает пресс-служба Минобороны.

Угрозы хранилищам боеприпасов нет.

Для дежурства на месте происшествия задействованы пожарные расчеты ВСУ и ГосЧС, 4 пожарных танка, инженерная машина разграждения, пожарные автомобили и другая техника.

В режиме готовности находятся авиационные средства Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, которые используются для тушения.

Как сообщал ForUm, в 13:40 в пгт Балаклея Харьковской области на технической территории воинской части «65 Арсенал» Министерства обороны Украины возникло возгорание сухой травы с последующим одиночными взрывами боеприпасов на площади около 35 га.

По данным Минобороны, подрывные работы на территории не велись.