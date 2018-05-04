также в разделеОбщество
Спасатели тушат отдельные очаги лесной подстилки на Черниговщине 11
Госкомтелерадио инициирует санкции против антиукраинских издателей 60
В РФ объяснили досмотр судов в Керченском проливе 37
Twitter призвал всех своих пользователей изменить пароли 31
«Нехай щастить»: В Украину не пропустили россиян с георгиевской лентой 86
В суде объяснили, почему дело Бочковского рассматривалось три года 21
На Донбассе уберут часть блокпостов 62
Одесский суд оставил под стражей экс-бойца «Айдара» 60
Сущенко в «Лефортово» нарисовал зимний Киев 32
3 мая. Картина дня 58
Резонансное ДТП под Харьковом: водитель джипа арестован без права залога 87
Суд отменил оправдательный приговор для сторонника «ДНР» 46
Полиция завела дело из-за антисемитских лозунгов в Одессе 101
Выборы в ОТО: Полиция открыла 19 дел и требует усилить ответственность за нарушения 45
В Украине впервые за десятилетия снизилась смертность от инфарктов 203
Экс-посол США: РФ будет использовать выборы для разжигания хаоса в Украине 54
В Молдове за участие в боях на стороне ОРДЛО посадили 8 человек 38
Сестру Савченко допросили в СБУ 40

По состоянию на 23:00  четверга, 3 мая, пожарные расчеты Вооруженных сил Украины и Государственной службы по чрезвычайным ситуациям завершили работы по локализации пожара на территории технической площадки в Балаклее. На данном участке наблюдаются одиночные взрывы, сообщает пресс-служба Минобороны.

Угрозы хранилищам боеприпасов нет.

Для дежурства на месте происшествия задействованы пожарные расчеты ВСУ и ГосЧС, 4 пожарных танка, инженерная машина разграждения, пожарные автомобили и другая техника.

В режиме готовности находятся авиационные средства Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, которые используются для тушения.

Как сообщал ForUm, в 13:40 в пгт Балаклея Харьковской области на технической территории воинской части «65 Арсенал» Министерства обороны Украины возникло возгорание сухой травы с последующим одиночными взрывами боеприпасов на площади около 35 га.

По данным Минобороны, подрывные работы на территории не велись.

 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

44
Теги