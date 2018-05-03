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Водителя, подозреваемого в смертельном ДТП на автодороге Харьков-Старый Салтов, взяли под стражу без права внесения залога. Об этом ForUm’у сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области.

«Киевский районный суд Харькова избрал для 41-летнего водителя внедорожника Toyota Land Cruiser, который подозревается в совершении смертельного ДТП на автодороге Харьков-Старый Салтов, меру пресечения – содержание под стражей на 60 суток без права внесения залога», - рассказал начальник отдела прокуратуры области Максим Блохин.

Напомним, ДТП произошло 1 мая около 17:20. В результате лобового столкновения автомобиля Chevrolet Corvette с внедорожником Toyota Land Cruiser погиб 22-летний водитель автомобиля Chevrolet Corvett. Пассажир авто – 22-летняя женщина с многочисленными травмами госпитализирована в больницу. Сейчас ее жизни ничего не угрожает.

Уголовное производство начато по ч. 2 ст. 286 УК Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее смерть потерпевшего). Досудебное расследование продолжается. Прокуратура процессуально руководит в уголовном производстве.
ForUm

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