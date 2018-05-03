В Администрации Президента Украины Петра Порошенко подтвердили намерение президента встретиться с канцлером ФРГ Ангелой Меркель. Встреча пройдет в Ахене 10 мая, сообщает DW.

При этом речь не идет о так называемом «нормандском формате» встречи, поскольку на ней не будет президента РФ Владимира Путина, отметила ранее канцлер ФРГ.

В этот день в Ахене состоится вручение международной премии Карла Великого, которая в нынешнем году присуждена президенту Франции Эмманюэлю Макрону за «энергичное видение новой Европы». В ходе мероприятия Президент Украины также встретится со своим французским коллегой.

Ранее, 10 апреля, на встрече в Берлине Порошенко и Меркель высказались за достижение перемирия в Донбассе с помощью миссии миротворцев Организации Объединенных Наций.