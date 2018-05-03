Постоянный совет ОБСЕ продлил мандат миссии наблюдателей ОБСЕ на двух российских пунктах пропуска «Гуково» и «Донецк», сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел Украины.
«Поддерживая продление мандата миссии наблюдателей ОБСЕ на двух российских пунктах пропуска «Гуково» и «Донецк», Министерство иностранных дел Украины выражает глубокое разочарование по поводу того, что Россия остается единственной в ОБСЕ, кто упорно блокирует расширение мандата Миссии на весь участок границы, прилегающий к временно оккупированной территории Донецкой и Луганской областей Украины», - говорится в комментарии ведомства.
«Такие действия Российской Федерации свидетельствуют о ее намерении продолжать поставки оружия, боеприпасов и военного оборудования, регулярных войск, наемников с целью поддержки террористической деятельности на территории Украины», - подчеркнули в МИД.
Напомним, в марте Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе еще на год продлила мандат специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине.
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