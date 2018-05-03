также в разделеПолитика
Порошенко встретится с Меркель и Макроном 18
«С Днем кондитера»: Тимошенко приготовила сырники и потроллила Порошенко 38
Райнин: Украина готова к проведению финалов Лиги чемпионов 24
Луценко: Антикоррупционный суд может заработать в начале следующего года 31
Воля: По данным социологов, портрет будущего президента Украины — это «коллективный Медведчук» 150
Порошенко требует наказать подкупавших избирателей на выборах в ОТО 44
Украина выходит из состава координационных органов СНГ 65
СНБО расширил санкции против РФ 123
США будут вводить санкции против РФ, если она не прекратит агрессию против Украины 77
Медведчук рассказал, почему власть не спешит устанавливать истинных виновников одесской трагедии 151
КИУ: Выборы в ОТО 29 апреля стали самой грязной кампанией с 2015 года 75
В Польше предложили изменить формат комиссий Украина-НАТО 82
Меркель после встречи с Трампом: События в Украине нужно называть своими именами 1120
Сийярто утверждает, что в конфликте с Украиной нет «заказа» Кремля 100
В Кремле заявили, что «список Собчак» прорабатывается 93
92 нардепа-миллионера арендовали жилье за государственные деньги 58
Пиар депутата Недавы в цветах Партии регионов 89
Посол Украины при НАТО: Венгрия доводит ситуацию до абсурда 99

Постоянный совет ОБСЕ продлил мандат миссии наблюдателей ОБСЕ на двух российских пунктах пропуска «Гуково» и «Донецк», сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел Украины.

«Поддерживая продление мандата миссии наблюдателей ОБСЕ на двух российских пунктах пропуска «Гуково» и «Донецк», Министерство иностранных дел Украины выражает глубокое разочарование по поводу того, что Россия остается единственной в ОБСЕ, кто упорно блокирует расширение мандата Миссии на весь участок границы, прилегающий к временно оккупированной территории Донецкой и Луганской областей Украины», - говорится в комментарии ведомства.

«Такие действия Российской Федерации свидетельствуют о ее намерении продолжать поставки оружия, боеприпасов и военного оборудования, регулярных войск, наемников с целью поддержки террористической деятельности на территории Украины», - подчеркнули в МИД.

Напомним, в марте Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе еще на год продлила мандат специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине. 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

21
Теги