Президент Петр Порошенко поручил привлечь авиацию к тушению пожара на территории воинской части в городе Балаклея.

Об этом сообщает пресс-служба ГосЧС.

О мерах, принимаемых ГосЧС для нормализации ситуации на технической территории воинской части «65 Арсенал» глава службы Николай Чечеткин проинформировал Порошенко.

«По поручению Главы государства привлечена авиация ГосЧС, которая в 16:50 приступила к тушению пожара», - говорится в сообщении.

Напомним, 3 мая в 13:40 в пгт Балаклея Харьковской области на технической территории воинской части «65 Арсенал» Министерства обороны Украины возникло возгорание сухой травы с последующим одиночными взрывами боеприпасов на площади около 35 га.

По состоянию на 17:00, от ДСНС на месте происшествия работает Сводный отряд Главного управления ДСНС Украины в Харьковской области в составе 37 единиц техники и 150 человек личного состава.