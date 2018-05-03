Сегодня, 3 мая, около 13:45 на автодороге «Одесса - Мелитополь - Новоазовск» возле села Ивановка Николаевского района произошло столкновение грузового автомобиля DAF, микроавтобуса Mazda с десятью военными и рейсового автобуса «Эталон» сообщением «Николаев - Очаков», в салоне которого находились 25 пассажиров. Об этом сообщает пресс-служба полиции Николаевской области.

Вследствие ДТП водители грузовика и рейсового автобуса были госпитализированы. Окончательное количество пострадавших, степень тяжести ими полученных телесных повреждений и обстоятельства происшествия устанавливаются.

Сведения о дорожно-транспортном происшествии внесены в Единый реестр досудебных расследований по признакам ст. 286 УК Украины (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами).

На месте происшествия работают патрульные полицейские, следователи и эксперты.