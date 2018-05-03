Эвакуация всего населения Балаклеи из-за пожара на военном арсенале пока не планируется. Об этом заявила председатель Харьковской областной государственной администрации Юлия Светличная, сообщает пресс-служба ОГА.

Все необходимые меры для обеспечения безопасности мирных жителей принимаются.

«Пожар на прежней технической территории 65-го арсенала в Балаклее началась во время проведения работ по разминированию. Сейчас его локализуют. Ситуация контролируется», – отметила она.

Светличная подчеркнула, что об эвакуации всего города речь не идет. «Эвакуируют улицу Арсенальная и прилегающий к 65-му арсеналу частный сектор. Принимаются все меры для обеспечения безопасности мирных жителей», – сообщила она.

Как ранее сообщал ForUm, 3 мая в Балаклее Харьковской области на бывшей технической территории 65 арсенала из-за возгорания сухой травы начался пожар с детонацией боеприпасов.

Мэр Балаклеи Иван Столбовой сообщил, что проводится эвакуация около 1500 жителей города.