Суд отменил оправдательный приговор в отношении 45-летнего жителя Славянского района, обвиняемого в захвате Лиманского горсовета в апреле 2014 года. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области.

Органом предварительного расследования мужчина обвиняется в том, что в конце апреля 2014 он вместе с неустановленными лицами, вооружившись огнестрельным оружием и одевшись в камуфляжную одежду и маски-балаклавы, пришли в сессионный зал Лиманского горсовета во время проведения внеочередной сессии и в присутствии депутатов начали пропагандировать утверждение проведения референдума за поддержку самопровозглашенной «ДНР», чем сорвали сессию совета, установили контроль над этим зданием, в результате чего она была незаконно захвачено и находилось под контролем незаконных вооруженных формирований до июня 2014 года.

Кроме того, в мае того же года мужчина вместе с шестью сообщниками материалы в отношении которых выделены в отдельное производство, проникли в складское помещение одного из супермаркетов города, где, угрожая огнестрельным оружием, похитили товар и имущество указанного магазина.

Суд первой инстанции оправдал 45-летнего мужчину, однако прокуратура категорически с этим не согласилась и обратилась в апелляционный суд с требованием отменить приговор. По результатам апелляционного рассмотрения суд, учитывая четкую и последовательную позицию публичного обвинения, поддержал позицию прокуратуры об отмене незаконных решений местного суда и назначил новое рассмотрение в суде первой инстанции.