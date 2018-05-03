В Молдове посадили 8 граждан этой страны за участие в боях на стороне боевиков ОРДЛО на Донбассе.

Об этом заявил генпрокурор Молдовы Эдуард Харунжен, сообщает «Украинская правда» со ссылкой на Reuters.

Осужденных посадили на разные сроки. Кроме того, еще 25 граждан Молдовы находятся в международных списках розыска через их связи с войной в Донбассе, добавил Харунжен.

Во время выступления в парламенте страны он отметил, что молдаване, которые работают в России, рискуют быть втянутыми в войну на Донбассе.

«Когда братья, отцы и мужчины едут работать в восточные страны, там их рекрутируют в военные группы. Иногда они там умирают, а иногда приезжают домой, но их руки в крови», - подчеркнул генпрокурор Молдовы.

Напомним, посол Молдовы в Украине Руслан Болбочан заявил, что в его стране благодаря сотрудничеству и обмену информацией с украинскими специальными органами были задержаны «инструкторы» из непризнанного Приднестровья, которые сотрудничали с боевиками на Донбассе.