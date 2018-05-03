также в разделеОбщество
Сестру Савченко допросили в СБУ 10
Суд арестовал нападавшего на экс-главу одесского «Правого сектора» 13
Задержанного на взятке сотрудника СБУ выпустили под залог 19
В украинских поездах изменятся цены на чай и кофе 25
ГПСУ: Досмотр следующих в Украину судов – ответ РФ на задержание «Норда» 61
Замглавы Госрыбагентства оштрафовали за назначение премий бывшей жене 24
Шоколад, мед и сухофрукты: Порошенко показал новый сухпаек ВСУ 36
ФСБ начала досматривать суда, следующие в Украину 63
Суд разрешил защите Януковича допросить еще двух свидетелей 27
ГПУ: США не обращались за помощью в деле Манафорта 21
Жебривский: Въезд в зону ООС будет дифференцированным 68
Пропавший под Широкино военный перешел к боевикам 661
Найему не провели судебно-медицинскую экспертизу из-за плохого состояния здоровья 44
Госдеп выдвинул РФ новое требование из-за осуждения Балуха 39
СБУ задержала на Буковине боевика 47
Чешскому журналисту на пять лет запретили въезд в Украину 54
Суд избрал меры пресечения еще 2 нападавшим на Найема 73
2 мая. Картина дня 54

В Молдове посадили 8 граждан этой страны за участие в боях на стороне боевиков ОРДЛО на Донбассе.

Об этом заявил генпрокурор Молдовы Эдуард Харунжен, сообщает «Украинская правда» со ссылкой на Reuters.

Осужденных посадили на разные сроки. Кроме того, еще 25 граждан Молдовы находятся в международных списках розыска через их связи с войной в Донбассе, добавил Харунжен.

Во время выступления в парламенте страны он отметил, что молдаване, которые работают в России, рискуют быть втянутыми в войну на Донбассе.

«Когда братья, отцы и мужчины едут работать в восточные страны, там их рекрутируют в военные группы. Иногда они там умирают, а иногда приезжают домой, но их руки в крови», - подчеркнул генпрокурор Молдовы.

Напомним, посол Молдовы в Украине Руслан Болбочан заявил, что в его стране благодаря сотрудничеству и обмену информацией с украинскими специальными органами были задержаны «инструкторы» из непризнанного Приднестровья, которые сотрудничали с боевиками на Донбассе.

 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

7
Теги