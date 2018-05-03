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С 10 мая этого года в поездах «Укрзализныци» изменятся цены на чай, растворимый кофе и минеральную воду. Соответствующий приказ подписан сегодня, 3 мая, сообщает LB.ua.

«Укрзализныця» устанавливает единый тариф на все поезда, включая перевозки дальнего следования и региональные филиалы. Стоимость напитков в поездах составит:

- стоимость стакана чая - 8,00 грн;

- стоимость стакана кофе - 8,00 грн;

- стоимость кофейного напитка (3 в 1) - 8,00 грн;

- стоимость воды питьевой емкостью 0,5 л (газированная и негазированная) - 8,00 грн.

Как и раньше, при оформлении билетов через интернет, пассажиры могут заранее выбрать и оплатить напитки для поездки.

Напомним, в феврале «Укрзализныця» начала продажу книг в поездах Интерсити и Интерсити+.
ForUm

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