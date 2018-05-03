Украинские военные на Донбассе получают новые сухие пайки, разработанные по стандартам НАТО. Об этом на своей странице в Facebook сообщил Президент Петр Порошенко.

«Наши военные на Донбассе получают новый рацион, разработанный по стандартам НАТО. 7 различных комплексных рационов на 7 дней недели. Теперь, если военнослужащий находится не возле полевой кухни – он все равно имеет полноценное, качественное и сбалансированное питание», – отметил он.

По словам Главы государства, в усиленном меню первое и второе блюда, сухофрукты, шоколад, джемы, мед, кофе и тому подобное. Также в комплекте специальных реторт-пакетов – беспламенная грелка для разогрева блюд.

«Новый рацион просто невозможно сравнить с предыдущими образцами, в которых даже близко не было такого разнообразия и такого качества. Я уже не говорю о тех временах, когда сам проходил срочную службу», – подчеркнул Порошенко.