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Государственный бюджет Украины в январе-апреле 2018 года получил 272,448 млрд грн доходов, что на 5,091 млрд грн, или на 1,8%, ниже планового показателя на этот период.

Как свидетельствуют данные Государственной казначейской службы Украины, по сравнению с аналогичным периодом 2017 года доходы госбюджета выросли на 12,662 млрд грн, или на 4,9%, сообщает УНИАН.

Также сообщается, что местные бюджеты в январе-апреле получили 72,563 млрд грн доходов, что на 0,7% больше плана и на 17,6% - показателя за аналогичный период предыдущего года.

Напомним, государственный бюджет Украины в январе-марте 2018 года получил 193,568 млрд грн доходов, что на 6,185 млрд грн, или на 3,1% ниже планового показателя на этот период.
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