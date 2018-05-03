В результате крушения военно-транспортного самолета C-130 возле аэропорта Саванны в штате Джорджия погибли все девять человек, которые находились на борту. Об этом сообщает 112 Украина со ссылкой на AP.
«Насколько нам известно, выживших нет», - сказал пресс-секретарь шерифа города.
Он добавил, что самолет «чудом» при падении не задел машины и дома.
Погибшие были членами Национальной гвардии Пуэрто-Рико и совершали тренировочный полет.
Причина катастрофы неизвестна.
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