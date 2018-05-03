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Свежая социология от группы «Рейтинг» свидетельствует о том, что портрет будущего президента Украины — это «коллективный Медведчук», поскольку в приоритете ожиданий украинских граждан — прекращение войны на Донбассе, усиление борьбы с коррупцией и возрождение промышленности. На такие данные обратил внимание политолог Владимир Воля.

На своїй странице в Facebook политолог отметил, что социологи  «Рейтинга» опросили 6000 респондентов по всей Украине, опрос длился с 10 по 22 апреля 2018 года.

«Один из самых интересных блоков исследования — это «Ожидания от будущего президента». Очень актуальная информация, в свете приближающихся выборов президента. Правда, результаты этого раздела следует расшифровывать в более широком смысле — чего украинцы ожидают от власти в целом. Каждый респондент мог озвучить только три варианта ответа, поэтому именно первая тройка очень показательно характеризует народные чаяния. Именно поэтому приоритет — это первая тройка ответов», — отметил Владимир Воля.

В тройке приоритетов украинцев, отметил политолог, прекращение войны на Востоке (67% опрошенных), усиление борьбы с коррупцией (57%) и возрождение промышленности (38% опрошенных).

«Если расшифровать ожидания украинцев, то приходим к довольно сенсационному выводу, потому что в конечном итоге получается портрет «коллективного Медведчука». Например, мирное урегулирование — центральная тема в идеологической повестке, которую продвигает Медведчук. Один из главных тезисов его нашумевшего интервью Deutsche Welle — «надо напрямую договариваться с Донбассом». Кроме того, он является автором мирного плана для Донбасса, основанного на Минских соглашениях («план Медведчука»)», — напомнил Владимир Воля.

Возрождение промышленного потенциала Украины — еще одна фирменная тема Медведчука, обратил внимание эксперт.

«Он видит возрождение индустриального потенциала страны через восстановления промышленной и научной кооперации с Россией и странами СНГ, через реинтеграцию Украины в Евразийское экономическое пространство. Логично, поскольку украинская промышленность и создавалась в тесной связке с республиками СССР. Да и многолетняя практика показывает, что постсоветское пространство — это главный рынок сбыта для украинской продукции с добавленной стоимостью (котлы, турбины, двигатели, программные комплексы для космической отрасли, трансформаторы, подстанции и т.д.)», — уточнил политолог.

На четвертом месте в ожиданиях украинцев — повышение качества медицины (22%), на пятом — повышение социальных стандартов (21% опрошенных).

«Короче, привет Уляне Супрун! Минимум 22 % считают, что Супрун снижает качество медицины, это «двойка» политике развала здравоохранения, которую власть именует «реформой», — пришел в выводу эксперт.
ForUm

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