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Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп принял присягу Майка Помпео в качестве 70-го государственного секретаря страны. Об этом сообщает 112 Украина со ссылкой на пресс-службу Белого дома.

Церемония состоялась в здании Государственного департамента США в Вашингтоне, на ней также присутствовал вице-президент страны Майк Пенс.

«Я уверен, что моя команда в Вашингтоне и во всем мире под вашим (президента Дональда Трампа. - Ред.) руководством сможет и будет выполнять нашу миссию в пользу американского народа, и я хочу работать с вами, чтобы выполнить эту работу», - заявил Помпео.

Новый госсекретарь пообещал способствовать процветанию, безопасности и свободе США. 

«Майк заслужил мое глубокое уважение, восхищение и доверие. И вы поймете, почему, в ближайшие годы. Вероятно, в ближайшие месяцы. У меня есть абсолютная уверенность в том, что он выполнит невероятную работу в качестве 70-го госсекретаря страны», - сказал Трамп на церемонии.

Как ранее сообщал ForUm, 13 марта Трамп уволил госсекретаря Рекса Тиллерсона. Его место занял директор ЦРУ Майк Помпео.

31 марта Помпео официально вступил в должность

26 апреля сенат США утвердил его госсекретарем США.
ForUm

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